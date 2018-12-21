2018-12-21T14:23:24+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить двух девушек, которые пытались продать героин

Они успели сделать не меньше трех закладок
Марина АНТОНОВА
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Все запрещенные вещества из оборота изъяли.Все запрещенные вещества из оборота изъяли.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске будут судить 21-летнюю и 23-летнюю жительниц Республики Алтай за попытку продать героин.

- По версии следствия, 21 сентября около полудня девушки приехали в Брянск из Московской области, - рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры. – С собой у них было почти 70,5 грамма наркотика, содержащего героин.

Злоумышленницы успели сделать не меньше трех закладок в Советском районе Брянска. Но довести дело до конца им так и не удалось. В тот же день торговок задержали сотрудники регионального УФСБ. Все запрещенные вещества из оборота изъяли.

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