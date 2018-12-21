Брянец отправится на 12,5 лет в тюрьму за совращение девятилетней девочки

СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-21T14:10:24+03:00

Приговор осужденному пока не вступил в силу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима

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33-летнего жителя Клетнянского района осудили за совращение девятилетней девочки. Мужчина отправится в колонию строгого режима. Он проведет там 12,5 лет. Кроме того, осужденный получил ограничение свободы на полтора года.

- В суде установили, что 26 апреля брянец встретил на улице незнакомую девочку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он силой затащил ее в сарай, а потом совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Приговор осужденному пока не вступил в силу.

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