Брянец отправится на 12,5 лет в тюрьму за совращение девятилетней девочки
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Приговор осужденному пока не вступил в силу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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33-летнего жителя Клетнянского района осудили за совращение девятилетней девочки. Мужчина отправится в колонию строгого режима. Он проведет там 12,5 лет. Кроме того, осужденный получил ограничение свободы на полтора года.
- В суде установили, что 26 апреля брянец встретил на улице незнакомую девочку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он силой затащил ее в сарай, а потом совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Приговор осужденному пока не вступил в силу.
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