В Бежице столкнулись маршрутка и легковушка

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-21T13:41:46+03:00

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В Бежицком районе Брянска столкнулось маршрутное такси №50 и иномарка. Автоавария случилась рано утром в пятницу, 21 декабря, на перекрестке улиц Ульянова и Молодой Гвардии. Фотографию с места происшествия опубликовали в соцсетях. На снимке видно, что у маршрутки разбита правая сторона. Микроавтобус и легковушка стоят на пешеходной части дороги.

Официальная информация об автоаварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало. Неизвестно, есть ли пострадавшие в этом ДТП.

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