2018-12-21T13:41:46+03:00
Происшествия

В Бежице столкнулись маршрутка и легковушка

Автоавария случилась утром 21 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Чукулов.Фото: vk.com, Александр Чукулов.
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В Бежицком районе Брянска столкнулось маршрутное такси №50 и иномарка. Автоавария случилась рано утром в пятницу, 21 декабря, на перекрестке улиц Ульянова и Молодой Гвардии. Фотографию с места происшествия опубликовали в соцсетях. На снимке видно, что у маршрутки разбита правая сторона. Микроавтобус и легковушка стоят на пешеходной части дороги.

Официальная информация об автоаварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало. Неизвестно, есть ли пострадавшие в этом ДТП.

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