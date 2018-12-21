В Брянске прошел слет регионального отделения "Юнармии"

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-21T13:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске в четверг, 20 декабря, прошел слет регионального отделения общественного движения "Юнармия". На него пришли областные власти, руководитель брянских юнармейцев Герой России Александр Постоялко, руководители общественных проектов. На слете наградили начальников местных штабов организации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. И наметили планы на следующий год.

Патриотическое движение школьников существует на Брянщине в 90-х годов прошлого века. Раньше ребята объединялись в "Движение юных патриотов". В 2016 года та же по сути организация превратилась в "Юнармию" и получила распространение по всей России.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».