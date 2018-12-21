В субботу из-за конкурса новогодних автомобилей перекроют площадь перед ДК железнодорожников

СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-21T14:25:26+03:00

Проехать по ней нельзя будет с 11.30 до 16.00

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В субботу, 22 декабря, закроют для парковки площадь перед ДК железнодорожников в Фокинском районе. Ограничение будет действовать с 11.30 до 16.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В 13.00 здесь пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение машин "Чудомобиль". За час до него, в 12.00, в парке железнодорожников состоится новогодний фестиваль "Чудо сани".

Водителей просят выбирать пути объезда.

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