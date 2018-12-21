В брянский заповедник привезли шесть новых зубров

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-21T12:34:48+03:00

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В заповедник «Брянский лес» привезли шесть новых зубров. Они прибыли из питомника Приокско-Террасного заповедника в Подмосковье. Среди новичков четыре самки и два самца. Пятеро зверей совсем молодые – они родились в 2016 году. Шестая самка, глава стада, родилась в 2004 году. Животные станут «новой кровью» для брянских зубров.

Фото: заповедник "Брянский лес".

Месяц или полтора звери пробудут на карантине в вольере для передержки на кордоне «Пролетарский». Их смогут увидеть гости заповедника. Когда зубры привыкнут к месту, их выпустят в лес.

Фото: заповедник "Брянский лес".

В «Брянском лесу» с учетом вновь прибывших живет порядка 80 зубров, сообщают в пресс-службе заповедника. Из них 36 самок, 28 самцов и 14 телят.

Фото: заповедник "Брянский лес".

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