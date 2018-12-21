2018-12-21T12:34:48+03:00
Общество

В брянский заповедник привезли шесть новых зубров

Они станут «свежей кровью» для брянской популяции [фото]
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: заповедник "Брянский лес".Фото: заповедник "Брянский лес".
Изменить размер текста:

В заповедник «Брянский лес» привезли шесть новых зубров. Они прибыли из питомника Приокско-Террасного заповедника в Подмосковье. Среди новичков четыре самки и два самца. Пятеро зверей совсем молодые – они родились в 2016 году. Шестая самка, глава стада, родилась в 2004 году. Животные станут «новой кровью» для брянских зубров.

Фото: заповедник "Брянский лес".

Фото: заповедник "Брянский лес".

Месяц или полтора звери пробудут на карантине в вольере для передержки на кордоне «Пролетарский». Их смогут увидеть гости заповедника. Когда зубры привыкнут к месту, их выпустят в лес.

Фото: заповедник "Брянский лес".

Фото: заповедник "Брянский лес".

В «Брянском лесу» с учетом вновь прибывших живет порядка 80 зубров, сообщают в пресс-службе заповедника. Из них 36 самок, 28 самцов и 14 телят.

Фото: заповедник "Брянский лес".

Фото: заповедник "Брянский лес".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу из-за конкурса новогодних автомобилей перекрою площадь перед ДК железнодорожников
В Брянске водитель устроил дрифт перед Курганом Бессмертия
Стали известны результаты конкурса «Нетипичный Брянск»
В Клинцовском районе прихожанка украла из храма стройматериалы
Бездомному брянцу грозит до 10 лет колонии за удар полицейского кулаком в лицо
С начала года брянские пожарные спасли из огня 106 человек
На трассе в Карачевском районе столкнулись ВАЗ и иномарка: двое пострадавших
В Клинцовском районе столкнулись грузовик и автобус
Управление ФСБ по Брянской области отмечает профессиональный праздник
В многоэтажке на улице Спартаковской в Брянске произошел пожар
Для районов Брянской области купят 76 автобусов
В Брянске 49-летнюю автомобилистку оштрафовали по записи с видеорегистратора
В Брянске начали украшать главную новогоднюю елку
Ученые нашли в Брянской области новые виды лишайников и грибов
В Брянске в пятницу пройдут сплошные проверки водителей автобусов
Пять сирот из Почепского района получили новые квартиры
Суд вновь не разрешил открыть ТРЦ «Тимошковых» в Брянске
Жительница Брянска перевела «белому магу» больше трех миллионов рублей, чтобы вернуть возлюбленного
Брянские спасатели получили новую технику
Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий
В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»
Брянца будут судить за нападение на полицейского
Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг
В Новозыбкове 262 мальчишки и девчонки стали юнармейцами