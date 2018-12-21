2018-12-21T11:55:56+03:00
Общество

В Брянске водитель устроил дрифт перед Курганом Бессмертия

Видео опубликовали пользователи
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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В Брянске сняли на видео дрифтера на Кургане Бессмертия. Запись опубликовали пользователи в соцсетях. Она вызвала негативные отклики в комментариях. Нашлись и те, кто защищает автомобилиста.

Водитель "Порше" нарушил запрет и заехал на площадь перед звездой. Выполнил пару трюков с заносами. Вокруг нет людей. Возможно, видео сняли поздним вечером.

В комментариях отметили, что на территорию парка запретили заезжать даже спортсменам с тяжелым снаряжением. И то, что автомобилист выбрал не очень подходящее место для своих забав. Курган Бессмертия - памятник павшим в Великой Отечественной войне воинам, который стал одним из главных символов Брянска. Для насыпи привозили землю с братских могил. Вспомнили пользователи, что некоторые брянцы катаются на ледянках и ватрушках с горки Кургана.

Госавтоиснпекция старается штрафовать дрифтеров, которые катаются на парковках гипермаркетов по ночам, хотя формально они ничего не нарушают. Автоинспекторы напоминают, что такие покатушки могут закончиться трагедией.

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