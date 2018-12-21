В Клинцовском районе прихожанка украла из храма стройматериалы

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-21T11:28:42+03:00

Злоумышленнице грозит до пяти лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В селе Душкино в Клинцовском районе из храма исчезли строительные материалы. Полицейским о пропаже сообщила 56-летняя местная жительница. Прихожане своими силами делали в церкви косметический ремонт. Для этого приносили свои инструменты и материалы. Однажды утром женщина не нашла на привычном месте стройматериалов и малярных принадлежностей, которые оставила в храме накануне.

- Через три дня полицейские вычислили подозреваемую – 43-летнюю жительницу села Кирковка, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Злоумышленница тоже участвовала в ремонте храма. Женщина призналась, что собиралась похищенные вещи продать.

Во время обыска полицейские нашли украденное имущество. Скоро его отдадут владелице.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет колонии.

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