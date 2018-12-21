Бездомному брянцу грозит до 10 лет колонии за удар полицейского кулаком в лицо

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-21T11:17:24+03:00

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33-летнему бездомному брянцу грозит до десяти лет колонии за то, что ударил кулаком в лицо полицейского. Правоохранители закончили расследование уголовного дела.

- По версии следствия, 29 сентября пьяный мужчина находился на привокзальной площади у железнодорожного вокзала «Брянск-I», - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Там его нашли полицейские. И привели в стационарный пост полиции. Стражи порядка собирались составить на мужчину административный протокол за появление в общественном месте пьяным. Но недовольный нарушитель ударил одного из полицейских кулаком в лицо.

Потерпевший получил травму головы, повлекшую легкий вред здоровью. Оказалось, что фигурант уголовного дела уже был судим. Он освободился из колонии только в июле прошлого года.

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