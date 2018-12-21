СЕГОДНЯ 10:45 2018-12-21T10:45:32+03:00

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С начала года брянские пожарные спасли из огня 106 человек. Удалось сохранить имущество на сумму больше одного миллиарда рублей. Специалисты Брянского пожарно-спасательного центра обезвредили около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые брянцы находили в лесах и полях.

Добровольные пожарные за год самостоятельно потушили 21 пожар, участвовали в тушении 125 пожаров. 19 добровольных пожарных получили грамоты от губернатора, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Весенний паводок в этом году прошел без происшествий. Он был ниже средних многолетних значений.

В конце года на территории всей Брянской области заработал единый номер спасения 112.

Итоги года подвели на учебно-методическом сборе в областном правительстве, который прошел 20 декабря. В тот же день брянские пожарные и спасатели получили десять единиц новой техники.

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