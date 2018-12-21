На трассе в Карачевском районе столкнулись ВАЗ и иномарка: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-21T10:23:34+03:00

Один из водителей выехал на встречную полосу

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На трассе в Карачевском районе столкнулись ВАЗ-21093 и «Пежо-406». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера на 77-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной версии, 27-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу. И столкнулся с иномаркой, за рулем которой был 67-летний автомобилист.

Оба водителя получили травмы. У автомобилиста на ВАЗе диагностировали переломы предплечья и кисти руки, проникающую рану брюшной полости. Другой водитель получил перелом таза. Обоих пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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