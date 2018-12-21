В Клинцовском районе столкнулись грузовик и автобус

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-21T09:25:36+03:00

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В Клинцовском районе столкнулись грузовик МАЗ и автобус «Исудзу». Автоавария случилась около семи часов утра в четверг, 21 декабря, на дороге Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

33-летний водитель грузовика выезжал с грунтовой дороги и не пропустил автобус, который двигался по главной со стороны Гордеевки в сторону Клинцов. Транспортные средства столкнулись. Травмы получил 30-летний пассажир автобуса. Он поранил лоб и веко, ушиб плечо и получил травму головы. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

57-летний водитель автобуса не пострадал.

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