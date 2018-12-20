20 Дек. 20:22 2018-12-20T20:22:06+03:00

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20 декабря Управление ФСБ по Брянской области отмечает профессиональный праздник - День органов госбезопасности. Это молодой праздник - отмечать на официальном уровне в нашей стране его будут только в 23-й раз.

В 1995 году Борис Ельцин поставил свою подпись под документом, предполагающим создание в России Дня работника органов госбезопасности.

В качестве даты празднования было выбрано 20 декабря. Объясняется это тем, что в этот день в 1917 году Совнарком создал ВЧК. Именно эта дата теперь и считается днем рождения всех современных спецслужб.

В этот день брянские чекисты принимают поздравления от руководителей области, коллег, родных и близких.

К поздравлением присоединяется редакция "Комсомольской правды" в Брянске". Уважаемые сотрудники Управление ФСБ по Брянской области, желаем крепкого здоровья, благополучия и успешной службы.

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