20 Дек. 18:38 2018-12-20T18:38:28+03:00

На одном из этажей вспыхнул электросчетчик

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В многоэтажке на улице Спартаковской в Брянске произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, 20 декабря, около 16.29.

К месту вызова выехали два пожарных расчета. Оказалось, что на третьем этаже вспыхнул электросчетчик.

За шесть минут огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

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