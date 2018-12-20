В многоэтажке на улице Спартаковской в Брянске произошел пожар
На одном из этажей вспыхнул электросчетчик
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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В многоэтажке на улице Спартаковской в Брянске произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, 20 декабря, около 16.29.
К месту вызова выехали два пожарных расчета. Оказалось, что на третьем этаже вспыхнул электросчетчик.
За шесть минут огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Причину возгорания теперь выяснят эксперты.
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