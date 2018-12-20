20 Дек. 18:29 2018-12-20T18:29:19+03:00

На это из областного бюджета выделили 150 миллионов рублей

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Для районов Брянской области купят 76 автобусов. Такое обещание дал глава региона во время личного приема граждан 20 декабря. На плохое состояние общественного транспорта пожаловались жители Красногорского и Гордеевского районов.

- Автобусов, работающих на маршрутах в муниципальных образованиях, недостаточно, кроме того, автопарк давно требует обновления, - подтвердили в пресс-службе правительства Брянской области. - Из областного бюджета выделено 150 миллионов рублей , на эту сумму будет закуплено 76 автобусов, в том числе и для жителей Красной Горы и Гордеевки.

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