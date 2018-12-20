Для районов Брянской области купят 76 автобусов
Для районов Брянской области купят 76 автобусов. Такое обещание дал глава региона во время личного приема граждан 20 декабря. На плохое состояние общественного транспорта пожаловались жители Красногорского и Гордеевского районов.
- Автобусов, работающих на маршрутах в муниципальных образованиях, недостаточно, кроме того, автопарк давно требует обновления, - подтвердили в пресс-службе правительства Брянской области. - Из областного бюджета выделено 150 миллионов рублей , на эту сумму будет закуплено 76 автобусов, в том числе и для жителей Красной Горы и Гордеевки.
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