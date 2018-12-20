2018-12-20T18:14:53+03:00
Общество

В Брянске 49-летнюю автомобилистку оштрафовали по записи с видеорегистратора

Кадры опубликовали в группе "Нарушение ПДД Брянск", а потом удалили
Мария Дедкова
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В Брянске за проезд на красный сигнал светофора оштрафовали 49-летнюю автомобилистку. Нарушительницу за рулем "Тайоты-Камри" нашли по записи с видеорегистратора.

- Судя по кадрам, 15 декабря около четырех часов дня у дома № 58 по улице Фокина водитель проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Видеозапись выложили в группе "Нарушение ПДД Брянск".

Однако через некоторое время кадры из соцсетей удалили.

После административного расследования автомобилистку оштрафовали.

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