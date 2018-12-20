20 Дек. 17:42 2018-12-20T17:44:17+03:00

На зеленую красавицу уже повесили гирлянды и игрушки

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В Брянске начали украшать главную новогоднюю елку. Фотографии из Круглого сквере выложили горожане в соцсетях. На зеленую красавицу повесили гирлянды и игрушки. Также дерево украсят детскими подделками, которые победили на городском конкурсе.

Напомним, 12-метровую ель установили в сквере Карла Маркса 14 декабря. Официальное открытие главной городской елки запланировали на 25-е число. По традиции перед этим пройдет парад Дедов Морозов.

К слову, в этом году в Брянске установят больше живых 20 елок. Они будут украшать центр города: площадь Партизан, Курган Бессмертия, памятник Военным летчикам.

Фото: vk.com, Марьяна Сапсанова

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