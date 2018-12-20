2018-12-20T18:01:23+03:00
Общество

В Брянске в пятницу пройдут сплошные проверки водителей автобусов

Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Фокинском и Володарском районах
Марина АНТОНОВА
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Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Фокинском и Володарском районах.Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Фокинском и Володарском районах.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске в пятницу, 21 декабря, пройдут сплошные проверки водителей межрегиональных и междугородних автобусов. Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Фокинском и Володарском районах, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

С половины первого до часа дня сотрудники ДПС будут дежурить возле дома 2а на улице Речной. С шести часов вечера до половины седьмого водителей будут останавливать на улицах Литейной и 50-й Армии. А с половины седьмого до семи вечера проверки пройдут в районе кольца на Мясокомбинате.

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