В Брянске в пятницу пройдут сплошные проверки водителей автобусов
Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Фокинском и Володарском районах
Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Фокинском и Володарском районах.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске в пятницу, 21 декабря, пройдут сплошные проверки водителей межрегиональных и междугородних автобусов. Автоинспекторы будут стоять в Бежицком, Фокинском и Володарском районах, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
С половины первого до часа дня сотрудники ДПС будут дежурить возле дома 2а на улице Речной. С шести часов вечера до половины седьмого водителей будут останавливать на улицах Литейной и 50-й Армии. А с половины седьмого до семи вечера проверки пройдут в районе кольца на Мясокомбинате.
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