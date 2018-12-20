Пять сирот из Почепского района получили новые квартиры

20 Дек. 16:37 2018-12-20T16:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

19 декабря в Почепском районе пять детей-сирот получили ключи от своих новых квартир. Поздравить мальчишек и девчонок с новосельем приехали областные и районные власти.

Ребята показали гостям свой новый дом. Как рассказывают в департаменте внутренней политики Брянской области,в каждой квартире площадью 33 квадратных метра сделан ремонт. Рабочие оборудовали индивидуальное отопление, вставили окна, поклеили обои, установили необходимую технику.

Напомним, всего в этом году на покупку жилья для детей сирот в Брянской области выделили 400 миллионов рублей. На эти деньги купили больше 400 жилых помещений, 13 из которых достались мальчишкам и девчонкам из Почепа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».