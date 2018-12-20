Жительница Брянска перевела «белому магу» больше трех миллионов рублей, чтобы вернуть возлюбленного

20 Дек. 16:05 2018-12-20T16:15:17+03:00

В интернете горожанка увидела объявление «Вернем любимого – гарантия 100%» и отправила заявку на помощь «белых магов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Печальный рекорд поставила жительница Брянска, которая перевела мошенникам больше трех миллионов рублей.

40-летняя женщина попалась на удочку «белых магов», которые пообещали ей вернуть возлюбленного и снять порчу.

Потерпевшая около двух лет общалась с мужчиной, с которым познакомилась в соцсети, а затем влюбилась.

Но любимый сказал, что уезжает в другую страну и оборвал общение с жительницей Брянска.

В интернете горожанка увидела объявление «Вернем любимого – гарантия 100%» и отправила заявку на помощь «белых магов».

В тот же день ей перезвонили. «Белая ведьма» попросила за свои услуги 11 тысяч рублей. Женщина перевела деньги, но через несколько часов ведунья объявилась снова и сообщила, что возлюбленного приворажила другая властная колдунья - нужно еще 43 тысячи.

В следующий раз жительница Бежицы узнала, что на ней и ее сыне порча. За ее снятие ведьма потребовала еще 100 тысяч.

- Потом магам понадобился Кристалл жизни, свечи от Гроба Господня, «энергетический глаз» и прочие артефакты, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Каждый из них стоил сотни тысяч рублей. Горожанка потратила деньги, накопленные на учебу сына, ремонт квартиры и пенсию родителей. Всего - 3,2 миллиона рублей.

В полицию потерпевшую привела мать. По словам жертвы, мошенники были весьма убедительны.

По факту случившегося правоохранители завели уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет колонии.

Полиция еще раз просит брянцев, не верить «колдунам», которые просят деньги за снятие «порчи» и «сглаза».

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