Брянские спасатели получили новую технику
Брянским спасателям вручили 10 единиц спецтехники. Торжественная церемония прошла 20 декабря на площади Ленина, сообщают в пресс-служба правительства Брянской области.
Новые машины будут работать пожарах, при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и на воде.
К слову, всего в этом году на покупку техники для МЧС из областного бюджета выделили 43 миллиона рублей.
- В ближайшие дни новая техника заступит на боевое дежурство, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин.
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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