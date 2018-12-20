Брянские спасатели получили новую технику

20 Дек. 15:30 2018-12-20T15:31:40+03:00

Ключи от 10 машин вручили в торжественной обстановке на площади Ленина

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Брянским спасателям вручили 10 единиц спецтехники. Торжественная церемония прошла 20 декабря на площади Ленина, сообщают в пресс-служба правительства Брянской области.

Новые машины будут работать пожарах, при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и на воде.

К слову, всего в этом году на покупку техники для МЧС из областного бюджета выделили 43 миллиона рублей.

- В ближайшие дни новая техника заступит на боевое дежурство, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

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