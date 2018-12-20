Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий

20 Дек. 14:43 2018-12-20T14:43:48+03:00

Он сменил на посту Григория Шаповалова

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В Брянскогой городской администрации 20 декабря назначили нового руководителя аппарата. Им стал Антон Вербицкий.

Напомним, Антон Сергеевич с февраля 2016 года по июль 2018 года занимал должность заместителя главы брянской мэрии и курировал вопросы строительства.

Антон Вербицкий родился в Брянске. Окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также Брянский институт управления и бизнеса.

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