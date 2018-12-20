Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий
Он сменил на посту Григория Шаповалова
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянскогой городской администрации 20 декабря назначили нового руководителя аппарата. Им стал Антон Вербицкий.
Напомним, Антон Сергеевич с февраля 2016 года по июль 2018 года занимал должность заместителя главы брянской мэрии и курировал вопросы строительства.
Антон Вербицкий родился в Брянске. Окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также Брянский институт управления и бизнеса.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».