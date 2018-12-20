В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»
Брянцы рассказали, что похожая ситуация отмечается и в троллейбусах [фото]
Брянцы в комментариях отметили, что похожая ситуация отмечается и в троллейбусах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино». Сиденье и двери транспорта покрыты льдом и снегом.
- Погреться в общественном транспорте не получится, - подписала фотографию автор снимка.
Брянцы в комментариях отметили, что похожая ситуация отмечается и в троллейбусах.
- Это не только в одном автобусе, околели сегодня в 13 троллейбусе ... не работает ни одна печка, дует отовсюду, - пишет Лия Зимина. - И так из года в год, ничего не меняется
Фото: vk.com, Даша Голованова
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