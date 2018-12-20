2018-12-20T14:25:39+03:00
Общество

В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»

Брянцы рассказали, что похожая ситуация отмечается и в троллейбусах [фото]
Мария Дедкова
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Брянцы в комментариях отметили, что похожая ситуация отмечается и в троллейбусах.Брянцы в комментариях отметили, что похожая ситуация отмечается и в троллейбусах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино». Сиденье и двери транспорта покрыты льдом и снегом.

- Погреться в общественном транспорте не получится, - подписала фотографию автор снимка.

Брянцы в комментариях отметили, что похожая ситуация отмечается и в троллейбусах.

- Это не только в одном автобусе, околели сегодня в 13 троллейбусе ... не работает ни одна печка, дует отовсюду, - пишет Лия Зимина. - И так из года в год, ничего не меняется

Фото: vk.com, Даша Голованова

Фото: vk.com, Даша Голованова

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