Брянца будут судить за нападение на полицейского
41-летнего жителя Брянска будут судить за нападение на полицейского. Вечером 5 октября пьяный горожанин шел по улице Белорусской, где его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.
- Появление в общественных местах в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет административную ответственность, - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Нарушители задержали. Но горожанин попытался убежать от правоохранителей, при этом ударил одного из них кулаком в лицо.
Во время проверки выяснилось, что дебошир уже был судим и вышел из колонии только в июне.
Теперь брянцу грозит еще один срок. Рецидив преступлений и то, что мужчина был пьяным в в момент преступления, могут расценить как обстоятельства, отягчающие ответственность.
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