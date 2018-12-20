2018-12-20T13:52:26+03:00
Общество

Брянца будут судить за нападение на полицейского

Горожанин активно "сопротивлялся" своему задержанию
Мария Дедкова
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Во время проверки выяснилось, что дебошир уже был судим и вышел из колонии только в июне.Во время проверки выяснилось, что дебошир уже был судим и вышел из колонии только в июне.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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41-летнего жителя Брянска будут судить за нападение на полицейского. Вечером 5 октября пьяный горожанин шел по улице Белорусской, где его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

- Появление в общественных местах в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет административную ответственность, - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Нарушители задержали. Но горожанин попытался убежать от правоохранителей, при этом ударил одного из них кулаком в лицо.

Во время проверки выяснилось, что дебошир уже был судим и вышел из колонии только в июне.

Теперь брянцу грозит еще один срок. Рецидив преступлений и то, что мужчина был пьяным в в момент преступления, могут расценить как обстоятельства, отягчающие ответственность.

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