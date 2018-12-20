Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг
Брянская новогодняя елка из использованных покрышек попала во всероссийский антирейтинг. Список из 11 страшных, смешных или непропорциональных деревьев составили журналисты. Они назвали елку в Брянске «самой брутальной». И вполне экологичной – шины не оказались на свалке.
Необычная инсталляция появилась в начале декабря перед центральным входом школы №13 на новом городке в Бежице. Она изготовлена из шин, покрашенных в зеленый цвет. Фотографию елки опубликовали в соцсетях. Под ней начали оставлять гневные комментарии пользователи. Хотя некоторые все же оценили креатив создателей. Уже на следующий день опубликовали фотографию наряженной елки – выглядеть она стала гораздо лучше.
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Напомним, рекорды по самому странному новогоднему украшению побили брянские колья в прошлом году. Украшение появилось перед ДК БМЗ. Его мастерили школьники из деревяшек. На срезах изобразили лица Дедов Морозов в красных шапках. Издалека казалось, что это окровавленные колья.
А в этом году брянцы обсуждают новогодние елки на Новостройке, в Фокинском районе и на площади Ленина.
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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