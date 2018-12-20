Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг

20 Дек. 13:25 2018-12-20T13:27:14+03:00

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Брянская новогодняя елка из использованных покрышек попала во всероссийский антирейтинг. Список из 11 страшных, смешных или непропорциональных деревьев составили журналисты. Они назвали елку в Брянске «самой брутальной». И вполне экологичной – шины не оказались на свалке.

Необычная инсталляция появилась в начале декабря перед центральным входом школы №13 на новом городке в Бежице. Она изготовлена из шин, покрашенных в зеленый цвет. Фотографию елки опубликовали в соцсетях. Под ней начали оставлять гневные комментарии пользователи. Хотя некоторые все же оценили креатив создателей. Уже на следующий день опубликовали фотографию наряженной елки – выглядеть она стала гораздо лучше.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Напомним, рекорды по самому странному новогоднему украшению побили брянские колья в прошлом году. Украшение появилось перед ДК БМЗ. Его мастерили школьники из деревяшек. На срезах изобразили лица Дедов Морозов в красных шапках. Издалека казалось, что это окровавленные колья.

А в этом году брянцы обсуждают новогодние елки на Новостройке, в Фокинском районе и на площади Ленина.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

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