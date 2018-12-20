2018-12-20T12:17:13+03:00
Общество

В Новозыбкове 262 мальчишки и девчонки стали юнармейцами

Клятву принимали военный комиссар Дмитрий Репников и начальник местного штаба Дмитрий Кучинский
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Новозыбкове 19 декабря 262 школьника вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемония посвящения прошла в зале местной детской музыкальной школы.

Поздравить мальчишек и девчонок приехали областные, районные власти, представители движения «Юнармии».Все гости отметили важную роль движения в патриотическом воспитании молодежи в регионе, сообщает пресс-службе правительства Брянской области.

Юнармейцы произнесли клятву, после чего им вручили значки. Клятву юнармейцев принимали военный комиссар Дмитрий Репников и начальник местного штаба Дмитрий Кучинский.

К слову, всего юнармейцами стали 272 школьника из Новозыбкова.

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