Жителю Клинцов грозит до трех лет колонии за покупки с найденной банковской карты
28-летней жителя Клинцов обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, горожанин забрал себе забытую в банкомате карту и расплачивался ею за покупки.
В полицию обратился 24-летний клинчанин. Ему стали поступать сообщения о списании с банковского карты небольших денежных сумм.
Позвонив своей бабушке, которая пользовалась картой, он выяснил, что она находилась дома и никаких покупок не совершала.
Оказалось бабушка карту просто потеряла.Этим воспользовался уже судимый горожанин.
На допросе в полиции он признался, что забрал карточку себе и купил сигареты.
Пенсионерке злоумышленник возместил причиненный ущерб.
Теперь клинчанину грозит до трех лет колонии. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
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