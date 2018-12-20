Жителю Клинцов грозит до трех лет колонии за покупки с найденной банковской карты

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-20T12:05:54+03:00

До суда предполагаемый преступник будет находиться под подпиской о невыезде

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28-летней жителя Клинцов обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, горожанин забрал себе забытую в банкомате карту и расплачивался ею за покупки.

В полицию обратился 24-летний клинчанин. Ему стали поступать сообщения о списании с банковского карты небольших денежных сумм.

Позвонив своей бабушке, которая пользовалась картой, он выяснил, что она находилась дома и никаких покупок не совершала.

Оказалось бабушка карту просто потеряла.Этим воспользовался уже судимый горожанин.

На допросе в полиции он признался, что забрал карточку себе и купил сигареты.

Пенсионерке злоумышленник возместил причиненный ущерб.

Теперь клинчанину грозит до трех лет колонии. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

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