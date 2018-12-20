Подробности ДТП в Навлинском районе: двух подростков госпитализировали

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-20T11:42:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Навлинском районе стали известны подробности ДТП с двумя подростками. 13-летних школьников, как сообщают в областной Госавтоинспекции, госпитализировали с различными травмами.

Напомним, автоавария произошла около 19 декабря около 7.30 на третьем километре трассы автодороги «М3 Украина-Гавань». По предварительной информации, ребята попали под колеса 62-летнему водителю ВАЗа-21074, когда переходили дорогу.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у мальчика сочетанную травму, перелом плеча и бедра. У девочки - ушиб ноги. Ребят госпитализировали.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».