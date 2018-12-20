Житель Жирятинского района получил два года колонии за хранение марихуаны
Мужчина собрал наркотики на поле
Изменить размер текста:
26-летний житель Жирятинского района получил два года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение марихуаны. Приговор не вступил в законную силу.
- В суде установили, что в августе осужденный был на поле в деревне Комягино, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он собрал там около двух килограммов наркотиков. Молодой человек хранил канабис в полиэтиленовом мешке.
Правда, в тот же день злоумышленника задержали полицейские. Наркотики изъяли.
В зале суда брянец полностью признал свою вину.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».