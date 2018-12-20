Житель Жирятинского района получил два года колонии за хранение марихуаны

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-20T11:16:14+03:00

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26-летний житель Жирятинского района получил два года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение марихуаны. Приговор не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в августе осужденный был на поле в деревне Комягино, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он собрал там около двух килограммов наркотиков. Молодой человек хранил канабис в полиэтиленовом мешке.

Правда, в тот же день злоумышленника задержали полицейские. Наркотики изъяли.

В зале суда брянец полностью признал свою вину.

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