Безработный житель Клинцов украл теленка на ферме

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-20T10:41:40+03:00

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Безработного жителя Клинцов подозревают в краже теленка с фермы в Гордеевском районе. 16 декабря полицейским сообщили о пропаже. По предварительной информации, преступник вывез скотину в лес и разделал ее.

Один из экипажей ДПС заметил на дороге подозрительную машину, сообщают в пресс службе УМВД России по Брянской области. Они остановили ее. Водитель попытался убежать, оставив автомобиль в лесу. Но парня начали преследовать и задержали.

Оказалось, что 22-летний молодой человек уже был судим. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Остановившего вора патрульный экипаж - старшего лейтенанта полиции Романа Сницаренко и лейтенанта полиции Николая Кравченко - решили поощрить.

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