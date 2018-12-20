"КАМЕННАЯ СКАЗКА" вновь в БРЯНСКЕ
Выставка-продажа "Каменная сказка" будет проходить по адресу Брянский областной музейно-выставочный центр (в здании Художественного музея), ул. Емлютина д. 39.
Выставка работает с 11ч до 19ч, последний день - до 16ч.
К Новому году здесь можно приобрести необычные подарки на любой вкус и бюджет.
Выставка-продажа "Каменная Сказка" - это десятки участников со всей страны, которые представят свои коллекции.
- самоцветы и минералы, украшения и талисманы, сувениры и другие авторские изделия из разных стран;
-прямое общение с производителями, мелкий ремонт и подгонка украшений по вашим запросам;
-это красиво, интересно и познавательно.
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