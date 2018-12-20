"КАМЕННАЯ СКАЗКА" вновь в БРЯНСКЕ

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-20T10:26:17+03:00

Десятки участников со всей страны приедут в Брянск.

Выставка-продажа ювелирных украшений будет работать с 20 - 23 декабря

Изменить размер текста: A A

Выставка-продажа "Каменная сказка" будет проходить по адресу Брянский областной музейно-выставочный центр (в здании Художественного музея), ул. Емлютина д. 39.

Выставка работает с 11ч до 19ч, последний день - до 16ч.

К Новому году здесь можно приобрести необычные подарки на любой вкус и бюджет.

Выставка-продажа "Каменная Сказка" - это десятки участников со всей страны, которые представят свои коллекции.

- самоцветы и минералы, украшения и талисманы, сувениры и другие авторские изделия из разных стран;

-прямое общение с производителями, мелкий ремонт и подгонка украшений по вашим запросам;

-это красиво, интересно и познавательно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».