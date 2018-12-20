В 10-м микрорайоне в Брянске ночью сгорела иномарка
Во время пожара никто не пострадал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В 10-м микрорайоне в Брянске ночью сгорела припаркованная иномарка. Сообщение о возгорании припаркованной машины в проезде Федюнинского поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.56 в четверг, 20 декабря. На место выехали две пожарные автоцистерны. Когда спасатели прибыли, легковушка горела полностью.
С огнем справились за десять минут, в 3.15 пламя полностью потушили. Во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, почему загорелась машина.
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