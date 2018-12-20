Педагог фольклорной школы в Брянске вошла в топ-3 лучших по России

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-20T09:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Педагог образцовой детской фольклорной школы «Калинушка» Лариса Дерешева вошла в топ-3 лучших по России. Финальный этап конкурса «Сердце отдаю детям» проходил с 15 по 18 декабря в Оренбурге. На нем оценивали профессионализм и мастерство педагогов дополнительного образования.

Лариса Дерешева участвовала в конкурсе «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», конкурсе импровизации и провела открытый урок для педагогов, сообщают в пресс-службе областного правительства. В итоге она заняла третье место среди педагогов дополнительного образования по художественному направлению.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».