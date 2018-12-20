Брянские заключенные поставили спектакль "Иван Васильевич меняет профессию"

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-20T09:32:58+03:00

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Брянские заключенные из колонии строгого режима №1 поставили спектакль "Иван Васильевич меняет профессию". В исправительных учреждениях области прошли конкурсы самодеятельности. Они, говорят психологи, помогают заключенным реализовать свой творческий потенциал. А это способствует формированию положительных моральных качеств.

- Актеры играли в костюмах, вокруг были декорации, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Осужденные исполняли авторские стихотворения, песни и танцевальные номера. Жюри и зрители увидели юмористические сценки из жизни колонии.

В колонии №2 в Брянске поставили сказку "Золотой ключик", в колонии №4 в Брасовском районе - "Остров сокровищ".

Жюри оценивало оригинальность исполнения, творческое оформление номеров, воспитательную составляющую и как актеров поддерживал зрительный зал. В итоге первое место досталось колонии №1, которая находится в Брянске. Второе разделили суражская колония №3 и брасовская №4. Третье место также поделили два участника: СИЗО №1 и колония №2 в Брянске.

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