15 сирот из Новозыбкова получили квартиры в новостройке

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-20T09:03:34+03:00

Трехэтажный дом возвели меньше чем за год

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15 сирот из Новозыбкова в среду, 19 декабря, получили ключи от квартир в новостройке. Трехэтажный дом возвели в районе РОС меньше чем за год. В новых квартирах сделали чистовой ремонт, установили индивидуальное отопление, сантехнику и газовую колонку. Каждая квартира обошлась почти в 950 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Всего к концу года в Новозыбковском районе квартиры получат 21 человек из числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Кроме 15 жилых помещений в новостройке, двоим сиротам предоставили жилье на Опытной Станции и на хуторе Величка. Четыре человека станут новоселами к концу года.

В Брянской области на квартиры для сирот в 2018 году выделил 400 миллионов рублей. За эти деньги купили 420 жилых помещений. Такая же сумма в бюджете предусмотрена и на следующий год.

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