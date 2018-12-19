2018-12-19T18:33:09+03:00
Общество

В Брянске появится памятная доска в честь космонавта Виктора Афанасьева

Ее установят на стене дома №38 наулице Карачевской
Мария Дедкова
Поделиться:
Виктор Михайлович Афанасьев родился в 1948 году в Брянске.Виктор Михайлович Афанасьев родился в 1948 году в Брянске.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске появится памятная доска в честь космонавта Виктора Афанасьева. Такое решение приняли на очередном заседании горсовета, которое прошло 19 декабря.

Увековечить память нашего земляка предложили в Обществе ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза имени Камозина.

Памятную доску установят на стене дома №38 на улице Карачевской, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.

СПРАВКА

Виктор Михайлович Афанасьев родился в 1948 году в Брянске. Российский космонавт, полковник, Герой Советского Союза. За четыре рейса в космос налетал 555 суток 18 часов 32 минуты 54 секунды. Во всех полетах был командиром корабля. Кроме того, он имеет квалификацию «Военный летчик 1-го класса», «Летчик-испытатель 1-го класса», «Инженер-космонавт-испытатель 1-го класса». Почетный гражданин города Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Брянска перевела «белому магу» больше трех миллионов рублей, чтобы вернуть возлюбленного
Брянские спасатели получили новую технику
Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий
В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»
Брянца будут судить за нападение на полицейского
Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг
В Новозыбкове 262 мальчишки и девчонки стали юнармейцами
Жителю Клинцов грозит до трех лет колонии за покупки с найденной банковской карты
Подробности ДТП в Навлинском районе: двух подростков госпитализировали
Житель Жирятинского района получил два года колонии за хранение марихуаны
Безработный житель Клинцов украл теленка на ферме
"КАМЕННАЯ СКАЗКА" вновь в БРЯНСКЕ
В 10-м микрорайоне в Брянске ночью сгорела иномарка
Педагог фольклорной школы в Брянске вошла в топ-3 лучших по России
Брянские заключенные поставили спектакль "Иван Васильевич меняет профессию"
15 сирот из Новозыбкова получили квартиры в новостройке
Улицы Брянска посыпают песком 17 машин
Ремонт коллектора на улице Спартаковской в Брянске пообещали завершить до конца недели
В Брянске начали заливать новый каток на Набережной
Гордимся нашими земляками
Вопросы заседания горсовета
В следующем году в Брянской области отремонтируют 250 дворов и 10 скверов и парков
Почетным гражданином Брянска стал Александр Мельников
Брянские лесники и полицейские усилят контроль за незаконной вырубкой елей к Новому году
В магазине Бежицы задержали двух брянцев с фальшивыми купюрами
В Карачевском районе открыли отремонтированный дом культуры