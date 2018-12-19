19 Дек. 18:33 2018-12-19T18:33:09+03:00

Виктор Михайлович Афанасьев родился в 1948 году в Брянске. Фото: Марина АНТОНОВА

Ее установят на стене дома №38 наулице Карачевской

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В Брянске появится памятная доска в честь космонавта Виктора Афанасьева. Такое решение приняли на очередном заседании горсовета, которое прошло 19 декабря.

Увековечить память нашего земляка предложили в Обществе ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза имени Камозина.

Памятную доску установят на стене дома №38 на улице Карачевской, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.

СПРАВКА

Виктор Михайлович Афанасьев родился в 1948 году в Брянске. Российский космонавт, полковник, Герой Советского Союза. За четыре рейса в космос налетал 555 суток 18 часов 32 минуты 54 секунды. Во всех полетах был командиром корабля. Кроме того, он имеет квалификацию «Военный летчик 1-го класса», «Летчик-испытатель 1-го класса», «Инженер-космонавт-испытатель 1-го класса». Почетный гражданин города Брянска.

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