Улицы Брянска посыпают песком 17 машин

19 Дек. 18:23 2018-12-19T18:23:18+03:00

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В Брянске с наледью на дорогах помогают справляться 17 единиц техники. Машины посыпают их песком и специальным реагентом. Как сообщили в городском дорожном управлении, в первую очередь обрабатывают тротуары у больниц, поликлиник, детских садов и школ.Кроме машин, дорожки и остановки песком посыпают 50 человек, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

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