Ремонт коллектора на улице Спартаковской в Брянске пообещали завершить до конца недели
В Брянске продолжается ремонт коллектора на улице Спартаковской. 19 декабря здесь прошло выездное совещание с участием руководства города и подрядной организации, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Из четырех километров труб рабочим осталось отремонтировать всего 100 метров. Но, как говорят строители, этот участок оказался самым сложным.
- Мы должны были завершить работу в первых числах декабря, но объективные трудности сдерживают темпы, - сказали представители подрядной организации. - Должны до конца недели выполнить все обязательства и уйти с этой улицы с чистой совестью. Искусственно тянуть сроки никому не выгодно, мы платим штрафы за каждый день просрочки заключенного контракта.
К слову, в следующем году ремонт канализации в Брянске продолжат. На это выделят 350 миллионов рублей из областного бюджета.
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