2018-12-19T18:12:48+03:00
Общество

Ремонт коллектора на улице Спартаковской в Брянске пообещали завершить до конца недели

Подрядную организацию оштрафуют на нарушение сроков контракта
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт коллектора на улице Спартаковской. 19 декабря здесь прошло выездное совещание с участием руководства города и подрядной организации, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Из четырех километров труб рабочим осталось отремонтировать всего 100 метров. Но, как говорят строители, этот участок оказался самым сложным.

- Мы должны были завершить работу в первых числах декабря, но объективные трудности сдерживают темпы, - сказали представители подрядной организации. - Должны до конца недели выполнить все обязательства и уйти с этой улицы с чистой совестью. Искусственно тянуть сроки никому не выгодно, мы платим штрафы за каждый день просрочки заключенного контракта.

К слову, в следующем году ремонт канализации в Брянске продолжат. На это выделят 350 миллионов рублей из областного бюджета.

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