Гордимся нашими земляками

2018-12-19T17:49:11+03:00
Общество

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На заседании Брянского горсовета принято решение о присвоении звания Почётного гражданина Брянска Александру Мельникову и установке мемориальной доски Виктору Афанасьеву
Елена ВАСИЛЬЕВНА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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На имя Главы города Александра Хлиманкова поступило письмо из профкома, администрации и от коллектива ПО «Бежицкая сталь». Сотрудники этого предприятия ходатайствовали о присвоении высокого звания Почётный гражданин города Брянска ветерану Великой Отечественной войны, сталевару с 35-летним стажем Александру Мельникову. «В 1950 году началась трудовая деятельность Александра Александровича на Бежицком сталелитейном заводе. ОН один из лучших сталеваров, профессионал, честный и трудолюбивый работник. Его мастерство является безусловным примером для подражания. За долголетний и добросовестный труд, огромный личный вклад в развитие Бежицкого сталелитейного завода Мельников Александр Александрович награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», нагрудным знаком «Победитель социалистических соревнований». За трудовое отличие имеет множество медалей и грамот,» — сказано в обращении к Главе города. Находясь на заслуженном отдыхе, Александр Мельников старается участвовать в общественной жизни предприятия, проводит уроки мужества в подшефных школах.

— Всегда стараемся пойти навстречу трудовым коллективам, где хотят отметить достойных людей. Уверен, что со мной согласятся тысячи жителей города, сталевар и фронтовик Александр Мельников достоин звания, которое является высшей формой признательности и благодарности наших жителей. Его имя теперь вписано в один ряд с освободителями Брянска, видными общественными деятелями, людьми, прославившими наш город, — сказал Глава Брянска Александр Хлиманков.

Депутаты единогласно поддержали вопрос о присвоении Александру Мельникову звания Почётного гражданина города Брянска. Он становится двадцатым действующим обладателем этого высокого звания. По инициативе Главы города Александра Хлиманкова регалии Почётного гражданина Александру Мельникову будут вручены на внеочередном заседании Брянского горсовета 27 декабря.

По обращению Брянской областной общественной организации «Общество ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина», после одобрения комиссии по топонимике депутаты приняли решение об установке мемориальной доски Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР В.М. Афанасьеву на здании жилого дома №38 по улице Карачевской в Советском районе Брянска.

В пояснительной записке к проекту решения сказано: «Виктор Афанасьев — 70-й космонавт СССР/России, 238-й космонавт мира, выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 555 суток 18 часов 32 минуты 54 секунды. Работал на самых современных станциях «Мир» и МКС. Совершил 7 выходов в открытый космос, продолжительностью 38 часов 24 минуты. Во всех четырех полетах – командир корабля». Виктор Афанасьев является действующим Почётным гражданином города Брянска.

Принимая решение, депутаты руководствовались Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске.

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