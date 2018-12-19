2018-12-19T17:44:05+03:00
Общество

Вопросы заседания горсовета

На 57-м заседании Брянского горсовета депутаты рассмотрели 12 вопросов. Провёл заседание Глава города Александр Хлиманков
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Депутаты приняли решение передать в безвозмездное пользование Брянскому областному общественному благотворительному фонду «Третье тысячелетие» муниципальное нежилое помещение. Как рассказала председатель фонда, эта благотворительная организация занимается реабилитацией детей с тяжёлыми заболеваниями. Помещение необходимо для проведения занятий с маленькими пациентами. «Третье тысячелетие» будет располагаться в помещении площадью 85, 7 квадратных метра по улице Арсенальской. Депутаты приняли решение передать помещение на срок до конца 2025 года.

В безвозмездное пользование ГКУ Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр» решением Брянского горсовета переданы муниципальные нежилые помещения по улице Димитрова. Там будет располагаться программно-технический комплекс системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Депутаты приняли корректировки в схему размещения нестационарных торговых объектов. Одной позицией дополнен раздел «Павильоны». Нестационарный объект после проведения аукциона можно будет установить по улице Уральской в Фокинском районе. Пять позиций были исключены из схемы размещения нестационарных торговых объектов.

На заседании Брянского горсовета было принято решение «Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Романа Брянского». С инициативой создания ТОС выступили жители многоквартирных домов по улице Романа Брянского в Советском районе. Границы определены в пределах территории проживания граждан.

— Мы поддерживаем инициативных горожан, которые хотят решать вопросы местного самоуправления, объединяясь в ТОСы. В Брянске около 120 таких самоуправлений. Как показала практика, это эффективная форма работы активных граждан с исполнительными и представительными органами власти, — сказал Глава города Александр Хлиманков.

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