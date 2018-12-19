В следующем году в Брянской области отремонтируют 250 дворов и 10 скверов и парков

19 Дек. 17:38 2018-12-19T17:38:19+03:00

К слову, всего по программе до 2024 года благоустроят 103 парка и сквера, а также 931 дом. Фото: Елена РАКОВА

На ремонт потратят около 380 миллионов рублей из бюджетов разных уровней

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В Брянской области продолжат ремонтировать дворы, парки и скверы. В следующем году планируют обновить 250 дворов, 10 парков и скверов. Об этом рассказали на пресс-конференции в правительстве, посвященной программе «Формирование комфортной городской среды».

На ремонт дворов и общественных территории в следующем году потратят около 380 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

К слову, всего по программе до 2024 года благоустроят 103 парка и сквера, а также 931 дом.

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