Почетным гражданином Брянска стал Александр Мельников
Звание «Почетный гражданин города Брянска» получил бывший сталевар Александр Мельникову. Его кандидатуру утвердили депутаты на заседании городского Совета.
Александр Мельников ветеран Великой Отечественной войны. За героизм и мужество, проявленные в годы войны, награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
В 1950 году Александр Мельников пришел на работу на Бежицкий сталелитейный завод. Его трудовой стаж на предприятии превышает 35 лет. За долголетний и добросовестный труд его наградили двумя орденами «Трудового Красного Знамени», нагрудным знаком «Победитель социалистических соревнований».
Александр Мельников стал двадцатым действующим обладателем этого высокого звания, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета. Регалии Почетного гражданина Александру Мельникову вручат на следующем заседании городского парламента, которое пройдет 27 декабря.
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