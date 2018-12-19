Почетным гражданином Брянска стал Александр Мельников

19 Дек. 17:19 2018-12-19T17:19:31+03:00

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Звание «Почетный гражданин города Брянска» получил бывший сталевар Александр Мельникову. Его кандидатуру утвердили депутаты на заседании городского Совета.

Александр Мельников ветеран Великой Отечественной войны. За героизм и мужество, проявленные в годы войны, награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

В 1950 году Александр Мельников пришел на работу на Бежицкий сталелитейный завод. Его трудовой стаж на предприятии превышает 35 лет. За долголетний и добросовестный труд его наградили двумя орденами «Трудового Красного Знамени», нагрудным знаком «Победитель социалистических соревнований».

Александр Мельников стал двадцатым действующим обладателем этого высокого звания, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета. Регалии Почетного гражданина Александру Мельникову вручат на следующем заседании городского парламента, которое пройдет 27 декабря.

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