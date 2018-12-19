Брянские лесники и полицейские усилят контроль за незаконной вырубкой елей к Новому году

19 Дек. 16:40 2018-12-19T16:40:12+03:00

Нарушителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность

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Брянские лесники и полицейские будут следить за незаконной вырубкой елей к Новому году.

Охрану в этом году усилят. Для этого разработали и утвердили графики и маршруты патрулирования, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Брянцам напоминают, что рубить лес самовольно запрещено. Чтобы законно приобрести новогоднюю ель, нужно обратиться в лесничества области или к арендаторам лесов.

В этом году в лесничествах зеленая красавица до 1 метра обойдется в 34 рубля, до 2 метров – 59 рублей, больше 2 метров – 67 рублей, до 4 метров – 143 рубля и выше 4 метров – 294 рубля.

За незаконную вырубку грозит штраф. Административный или уголовный - будет зависеть от высоты дерева.

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