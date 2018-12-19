В магазине Бежицы задержали двух брянцев с фальшивыми купюрами
На днях в Брянске задержали пару, которые попытались расплатиться в магазине поддельными купюрами.
Продавец и охранник проявили бдительность и вызвали полицейских . Злоумышленники, предложившие фальшивые купюры в 1000 рублей, попытались убежать. Но их задержали правоохранители. Поддельные купюры изъяли.
- По предварительной версии, супруги не причастны к их изготовлению, а сами из-за невнимательности стали жертвами фальшивомонетчиков, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области.
Начальник брянской полиции принял решение поощрить внимательных продавца и охранника.
Напомним, за фальшивомонетничество грозит до 15 лет колонии с крупным штрафом.
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