В магазине Бежицы задержали двух брянцев с фальшивыми купюрами

19 Дек. 16:14 2018-12-19T16:14:48+03:00

Напомним, за фальшивомонетничество грозит до 15 лет колонии с крупным штрафом. Фото: Евгения ГУСЕВА

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На днях в Брянске задержали пару, которые попытались расплатиться в магазине поддельными купюрами.

Продавец и охранник проявили бдительность и вызвали полицейских . Злоумышленники, предложившие фальшивые купюры в 1000 рублей, попытались убежать. Но их задержали правоохранители. Поддельные купюры изъяли.

- По предварительной версии, супруги не причастны к их изготовлению, а сами из-за невнимательности стали жертвами фальшивомонетчиков, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Начальник брянской полиции принял решение поощрить внимательных продавца и охранника.

Напомним, за фальшивомонетничество грозит до 15 лет колонии с крупным штрафом.

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