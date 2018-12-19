В Карачевском районе открыли отремонтированный дом культуры
На работы выделили больше миллиона рублей
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В Карачевском районе открыли обновленный дом культуры. Ремонт прошел в поселке Березка.
На работы выделили больше одного миллиона рублей. В здании отремонтировали крышу, обновили уголок крестьянского быта, актовый зал и сцену, рассказывают в департаменте внутренней политики Брянской области.
После официальной части, гостей церемонии открытия пригласили на праздничный концерт.
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