В Карачевском районе открыли отремонтированный дом культуры

19 Дек. 15:57 2018-12-19T15:57:02+03:00

На работы выделили больше миллиона рублей

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В Карачевском районе открыли обновленный дом культуры. Ремонт прошел в поселке Березка.

На работы выделили больше одного миллиона рублей. В здании отремонтировали крышу, обновили уголок крестьянского быта, актовый зал и сцену, рассказывают в департаменте внутренней политики Брянской области.

После официальной части, гостей церемонии открытия пригласили на праздничный концерт.

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