19 Дек. 14:45 2018-12-19T14:45:38+03:00

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В Брянске устроят новогоднюю елку для 450 детей-сирот, ребят, которые остались без попечения родителей и тех, кто живет в приемных семьях. Праздничное театрализованное представление пройдет 25 декабря во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ребята поучаствуют в развлекательной программе. Для них устроят танцы, игры и конкурсы. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они будут водить хороводы вокруг елки. А после посмотрят новогодний спектакль, который подготовили детские творческие коллективы дворца. В конце праздника сироты получат сладкие подарки.

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