В круглом сквере в Брянске появится большая снежная горка
В круглом сквере в центре Брянска начали сооружать большую снежную горку. Для нее понадобится несколько грузовиков снега. Его собирают на площадях, в парках и скверах города. Небольшие горки насыпали и на Кургане Бессмертия, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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В сквере Карла Маркса продолжают украшать главную новогоднюю елку. Открыть ее планируют 25 декабря. Еще одну зеленую красавицу установили неподалеку - перед ТЮЗом. Елки украшают игрушками, сделанными школьниками, и гирляндами.
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