В круглом сквере в Брянске появится большая снежная горка

19 Дек. 13:41 2018-12-19T13:41:41+03:00

Для нее нужно несколько грузовиков снега

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В круглом сквере в центре Брянска начали сооружать большую снежную горку. Для нее понадобится несколько грузовиков снега. Его собирают на площадях, в парках и скверах города. Небольшие горки насыпали и на Кургане Бессмертия, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Где еще в Брянске можно покататься на ледянках и ватрушках, читайте здесь.

В сквере Карла Маркса продолжают украшать главную новогоднюю елку. Открыть ее планируют 25 декабря. Еще одну зеленую красавицу установили неподалеку - перед ТЮЗом. Елки украшают игрушками, сделанными школьниками, и гирляндами.

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