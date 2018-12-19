В Брянске бездомного обвиняют в смерти знакомой

19 Дек. 13:25 2018-12-19T13:25:42+03:00

Пострадавшую отвезли в больницу. На следующий день она умерла. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске 37-летнего бездомного обвиняют в смерти знакомой. Следователи закончили расследовать уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». В ближайшее время его начнут рассматривать в суде.

- По версии следствия, вечером 24 октября пьяный мужчина находился на улице Вокзальной в Фокинском районе, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Он избил 52-летнюю женщину руками и ногами. Удары он наносил и металлическим предметом. Каким именно, установить не удалось.

Пострадавшую отвезли в больницу. На следующий день она умерла.

Раньше обвиняемого судили за преступления против личности и собственности. Рецидив и состояние алкогольного опьянения суд может расценить, как отягчающие обстоятельства.

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