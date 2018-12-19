На трассе в Навлинском районе водитель ВАЗа сбил двух 12-летних школьников

19 Дек. 13:03 2018-12-19T13:05:41+03:00

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На трассе в Навлинском районе водитель ВАЗ-2107 сбил двух 12-летних школьников: девочку и мальчика. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины восьмого утра в среду, 19 декабря, на трассе М-3 «Украина», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний автомобилист сбил ребят, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мальчик получил два перелома. У девочки диагностировали ушиб головы и сотрясение мозга. Сейчас они находятся в больнице.

Водитель прошел тест на алкоголь. В момент аварии он был трезвым. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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