Энергетики плохо топили дома жителей Фокинского района Брянска

19 Дек. 12:36 2018-12-19T12:36:19+03:00

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В домах жителей Фокинского района Брянска температура горячей воды и отопления не соответствовала нормам. На энергетиков пожаловались местные жители. Свою проверку провела прокуратура.

- Специалисты произвели замеры горячей воды и отопления в жилых помещениях и на вводе в дом, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Оказалось, что коммунальные услуги, которые предоставляет ГУП «Брянсккоммунэнерго», не соответствует нормам.

На начальника Фокинского участка и на предприятие завели административные дел за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Представление внесли генеральному директору ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Напомним, в ноябре многие жители Брянска жаловались на холодные батареи в квартирах. Прокуратура занялась лишь шести многоквартирными домами в Володарском районе Брянска и еще несколькими – в Фокинском.

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